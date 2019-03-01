بالصور| ريا أبي راشد تتألق بفستان أحمر في مسرح كوداك

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لفتت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، الأنظار إليها بإطلالتها، في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "ريا" بفستان أحمر طويل، والذي تميز بأنه طويل فضفاض، وغير منقوش، خلال تواجدها في مسرح كوداك، بولاية "كاليفورنيا".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات، خلال الساعات الماضية.
يشار إلى أنه انطلق الموسم الجديد من برنامج "آراب جوت تالنت"، الذي تقدمه ريا أبي راشد، ويشارك في لجنة التحكيم كلا من الفنانة نجوى كرم، والفنان أحمد حلمي والإعلامي على جابر.
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