بالصور| حلا شيحة بجلباب صعيدي في كواليس "زلزال".. ومتابع: "رجعتي للحجاب تاني"

تداول نشطاء موقع "إنستجرام"، صورا جديدة، للفنانة حلا شيحة، من كواليس مسلسلها الجديد "زلزال" مع الفنان محمد رمضان.

وظهرت "شيحة" بجلباب صعيدي أسود وفضفاض، بالإضافة إلى حجاب قاتم اللون، و"مكياج" بسيط وهادئ.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة الفنانة، ومن أبرز التعليقات: "أنتي قمر في كل حالاتك"، و"أديكي رجعتي تاني للحجاب.. بس في التمثيل مش الحقيقي، يا خسارة"، و"وجه القمر وبنت البلد حلا شيحة".

مسلسل "زلزال" هو أول عمل تعود به "شيحة" للتمثيل عقب غياب دام 13 عاماً منذ فيلم "كامل الأوصاف"، التي شاركت فيه مع الفنان الراحل عامر منيب، ومن ثم قررت ارتداء النقاب والاعتزال.

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحا أعلنت، أغسطس الماضي، تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، بعد أشهر من خلعها النقاب، واكتفائها بغطاء الرأس.

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وقالت "حلا"، في بيان صحفي سابق، إن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، نافية بذلك شائعة انفصالها عن زوجها.

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