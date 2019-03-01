محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- ما زال طاجن الأرز المعمر بالفراخ من الأكلات المصرية الأصيلة التي يعشقها الكثيرون ومكانتها على السفرة لا يقدر على منافستها أكلات أخرى، ويعتبر الأرز المعمر أحد أبرز الأكلات المصرية الأصيلة، النابعة من قرى الصعيد والريف المصرى. ويمكن الإطلاع على طريقة تحضيرها من خلال الفيديو التالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على طريقة عمل "طاجن الأرز المعمر بالفراخ" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.