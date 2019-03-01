تعرف على أسباب تغير لون "اللسان" إلى الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

اللسان كغيره من الأعضاء هو عرضة لبعض المشاكل الصحية والتغيرات والأعراض، وهناك عدد من الأسباب التي تجعل اللسان لونه أبيض، وهذه هي أبرزها، وفق ما نشره موقع "webteb".

1- قلة العناية بصحة ونظافة الفم

غالباً ما يرتبط اللسان الأبيض بالنظافة الفموية، أو بالإصابة بعدوى الحليمات التي قد تصبح ثاليل متورمة وملتهبة.

البكتيريا والفطريات والأوساخ والمواد الغذائية، والخلايا الميتة كلها يمكن أن تتواجد على سطح اللسان جاعلة منه بيئة خصبة لتطور الجراثيم والميكروبات ونموها.

2- الإصابة بالعدوى

وهناك عدد قليل من الأمراض المرتبطة باللسان الأبيض، مثل:

- الطلوان ( leukoplakia)

الطلوان يسبب بقع بيضاءتتشكل في داخل الخدينً، على طول اللثة، وأحيانا على اللسان. ويمكن الإصابة بالطلاوة في حالة التدخين أو مضغ التبغ، أو الاستخدام المفرط للكحول.

- حزاز عنق الفم (Oral lichen planus)

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عند وجود مشكلة في الجهاز المناعي قد يسبب ذلك بقعاً بيضاء على الفم او اللسان. في هذه الحالة وإلى جانب اللسان الأبيض، قد تكون بطانة الفم واللثة متقرحة.

- قلاع الفم (Oral thrush)

هو عدوى الفم الناجمة عن مبيضات الخميرة. وتصبح أكثر عرضة للإصابة بمرض القلاع الفموي إذا كنت مصاباً بمرض السكري،أو ضعف جهاز المناعة كما في حالة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، نقص الحديد أو نقص فيتامين (ب)، أو إذا كنت ترتدي طقم الأسنان.

3- اللسان الجغرافي

اللسان الجغرافي هو نتيجة لعدوى الحليمات على اللسان التي تجعلها تبدو وكأنها جزر على خريطة.

4- الأدوية

بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، يمكن أن تسبب عدوى الخميرة في الفم وقد تكون المسؤولة أحياناً عن الإصابة ببياض اللسان.

5- سرطان الفم أو سرطان اللسان

يعتبر سرطان الفم أو اللسان من أحد أخطر الأمراض الخبيثة، والتي قد يكون اللسان الابيض أحد المؤشرات على الإصابة بها.