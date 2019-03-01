ميزون مارغييلا لخريف 2019.. ظهور خجول للألوان المشرقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد لا يقدم جون غاليانو، المدير الإبداعي للعلامة الفرنسية ميزون مارغييلا، العديد من المقابلات الصحفية في هذه المرحلة من حياته المهنية، لكنه بارع في التواصل مع عملائه وعشاق الموضة من أي وقت مضى، من خلال تصاميمه المميزة.

وعرض المصمم يوم أمس مجموعته الجديدة لموسم خريف 2019 على مدرج أبيض بسيط، خال من القطع الفنية الفاخرة أو الإضاءة الملونة الدراماتيكية؛ ما يؤكد حقيقة أن ملابسه مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية لإثارة انتباه ضيوفه، دون الحاجة إلى أي إضافات أو أصوات غريبة.

ولموسم خريف 2019، قدم غاليانو مجموعة تركزت على الأشكال المثيرة للاهتمام، والصور الظلية الفريدة من نوعها بألوان محايدة مثل الأسود والكاكي.

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كان هناك ظهور خجول للألوان مُشرقة الطبعات على شكل سراويل الليغينغز متعددة الألوان وفستان أو اثنين، ولكن عمومًا، اعتمد المصمم أكثر على تقنيات الهيكلة المبتكرة أكثر من ظلال ألوان قوس قزح.

واحتوت المجموعة على بعض الصيحات التي رأيناها بالفعل على مدرجات أخرى هذا الموسم، لكن بطبيعة الحال بلمسة مارغييلا المميزة، أتت قطع خياطة اللحف الشائعة في نيويورك هذا الموسم بصورة ظلية منتفخة وبحزام عريض، بينما أصبحت الأكتاف البارزة والقوية والخصر الضيق، التي برزت في أسبوع الموضة في ميلانو، أكثر دراماتيكية في بدلات البنطلون والقطع الخارجية.