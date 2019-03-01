هل يؤثر النوم بالمكياج على صحة عينك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

يعتاد بعض الفتيات النوم بمستحضرات التجميل ليلا، وتحديدا مكياج العيون، إلا أن هذه العادة تؤدي إلى حدوث أضرار غير مرغوب فيها بصحة العين، وربما تصل مضاعفاتها إلى حد الإصابة بالعمى.

يعد النوم بمستحضرات التجميل أمرا غير جيدا على الإطلاق، حيث يلتصق الغبار والملوثات البيئية بمستحضرات التجميل على البشرة، وتدخل إلى الجلد مع استمرار وضعها لفترة طويلة دون إزالتها، ما يسبب تدهور الكولاجين وظهور علامات الشيخوخة المبكرة، هذا ما قالته سو أن وي، طبيب الأمراض الجلدية في نيويورك، ونشره موقع "byrdie"

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