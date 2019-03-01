6 أسباب غير متوقعة لجفاف البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعاني بعض النساء مشكلة جفاف البشرة، التي تنتج في أغلب الأحيان عن التعرض لعوامل الطقس القاسية.

إلا أن هناك مجموعة من العوامل الخفية التي تجهلها الكثيرات، وتسبب جفافاً كبيراً للبشرة، نتعرف عليها فيما يلي، بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

1- العطور

تقول إيمي فورمان تاوب، الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية في جامعة نورث وسترن الأمريكية: "العطور لديها ميل إلى تهييج الجلد الجاف أو جعله أسوأ، لذا يجب تجنب مزيلات العرق ومنتجات العناية بالبشرة الغنية بالعطور".

تحققي من مكونات مستحضرات الجسم والكريمات، وتأكدي أنها خالية من المواد العطرية، وابحثي عن الصيغ التي تحتوي على مكونات مثل العسل والفانيليا لترطيب البشرة.

2- الصابون

لا شيء يجرد البشرة من الرطوبة أسرع من التنظيف بالصابون، لذلك فإن اختيار غسول الوجه المناسب ضروري للحفاظ على رطوبة البشرة. وتحذر جويل شليزنجر، طبيبة الأمراض الجلدية في أوماها، نبراسكا من المنظفات القاسية - وحتى مطريات النسيج - إذا كان لديك جلد جاف.

3- العوامل الوراثية

يقول الباحثون الآن أن الجلد الجاف يمكن أن يورث، ووجد الخبراء في جامعة دندي، في اسكتلندا، أن الطفرات في الجينات التي تتحكم في إنتاج بروتين فيلاجرين، الذي يلعب دوراً في تكوين وترطيب حاجز الجلد، ويمكن أن يتسبب في عدة حالات جلدية. ويعاني الأشخاص الذين يملكون هذه الطفرات من جفاف الجلد ولديهم فرصة أكبر للإصابة بالأكزيما.

وإذا كنت تعاني دائمًا من جفاف الجلد، فمن الضروري أن تكون حريصًا على الترطيب اليومي.

4- الماء القاسي

عندما تحتوي مياه الصنبور على نسبة عالية من المعادن مثل المغنيسيوم والرصاص والزنك، فإنها تعرف بالماء القاسي، ويمكن للمعادن تسبب جفاف الجلد. ويقول دينيس جروس، طبيب الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك: "تُحول المعادن الثقيلة الزيوت على الجلد إلى مادة سميكة تغذي الغدد، وتؤدي إلى تفاقم الأمراض مثل حب الشباب والوردية، وتمنع المرطبات من الامتصاص في الجلد".

5- أدوية البثور والريتينول

يمكن أيضاً لأدوية حب الشباب - ريتينول وحامض الجليكوليك وحمض الساليسيليك وبيروكسيد البنزويل- أن تسبب جفاف الجلد، والخبر السار هو أنك لست مضطراً للتخلي عن هذه العلاجات بالكامل، بل التخفيف منها قدر الإمكان.

6- الهواء الجاف

في بعض الأحيان يكون الهواء الداخل ضاراً على بشرتك مثل الهواء الخارجي. ويمكن للهواء الجاف أن يسحب مستويات الرطوبة، مما يجعل البشرة تصاب بالانتفاخ والحكة، ويمكن أن يساعد جهاز الترطيب باستعادة الرطوبة إلى الهواء في منزلك.