حجاب رياضي يثير غضب الفرنسيين.. فما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

اضطرت شركة "ديكاثلون" الفرنسية سحب الزي الرياضي المخصص للسيدات المحجبات من الأسواق الفرنسية بعد موجة من الانتقاضات من الأوساط السياسية وبعض الرواد الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضًا علي الزي باعتباره تمييزًا ضد المرأة.

بعدما طرحت شركة "ديكاثلون" الحجاب الرياضي ذو التصميم المغربي في كافة فروعها في المغرب، وما أن أعلنت نيتها عن طرحه بالأسواق الفرنسية، بناء على الأعداد الكثيرة من السيدات التي طلبت شراء الحجاب الرياضي المخصص لرياضة الركض.

إلا أن تراجعت الشركة عن تلك الفكرة بسبب موجة غضب شهدتها من سياسيين بارزين من ضمنهم كانت وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزيان التي صرحت بأن الحجاب الرياضي "لا يتوافق مع قيم فرنسا".

فيما عبرت المتحدثة باسم حزب "الجمهورية إلى الأمام" الرئاسي أورورو بيرجيه، عن معارضتها للحجاب، إذ قالت إنها ستقاطع العلامات التجارية التي لا تحترم القيم الفرنسية.

يذكر أن شركة "نايكي" الرياضية الأمريكية سوقت من قبل "حجابا للرياضيات" وهو متاح بالأسود أو الرمادي أو الأبيض.