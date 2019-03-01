تعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم 1/3/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.. حظ سعيد.

-الحمل

يوم ممتاز للبدء في مشروعات وخطط مؤجلة، حاول تستفيد من نشاطك للقيام بأمور مفيدة لك.

-الثور

قد تكون أكثر نشاطًا عما كنت تشعر به خلال فترة طويلة.

-الجوزاء

من المرجح أن تشعر بالاغتراب عن الآخرين، وخاصة من شريك حياتك.

-السرطان

راقب سلوكك هذه الفترة، ولتكن ناقدًا لذاتك وتتحكم بتصرفاتك، ذلك يساعدك على الحصول على ما تريد.

-الأسد

ركز في الأعمال اليومية والأنشطة الحياتية التي لم تكن قادرًا على الوصول إلى خلال الأسبوع.

-العذراء

الإبداع يلعب دورًا كبيرًا في عملك اليوم هذا اليوم.. مشاعرك عالية للغاية.

-الميزان

اجعل نفسك دائم الانفتاح على الجديد من الأفكار، ولا ترفض أي اقتراح دون التفكير فيه لوقتٍ كافٍ.

-العقرب

لا تستسلم للأفكار السلبية، اشغل نفسك بالعمل، حتى تستطيع التوصل لأفكار قابلة للتطبيق.

-القوس

استعد لكل الاحتمالات، حتى لا يفاجئك أي شيء، ويؤثر على يومك بالسلب، الانجراف خلف التوقعات سلاح ذو حدين، تجنبه.

-الجدي

المناقشات تطور الأفكار وتجعلك تتوصل لحلول لم تخطر على بالك مسبقًا.

-الدلو

لا تجعل التوتر يحول دون تعبيرك عن مشاعرك لأحبائك.

-الحوت

لا تجبر نفسك على ما تكرهه، خاصة في الملبس والمأكل.