دراسة تكشف الوجبات السريعة تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ حسام سليم

يفضل معظم الأشخاص تناول الوجبات السريعة وتناول الطعام خارج المنزل، متجاهلين الأضرار البدنية والأمراض التي تسببها، في سبيل الشعور بالاستمتاع بالمذاق والتغيير.

أكد باحثون في دراسة نشرت بـ"المجلة الدولية لعلوم الغذاء والتغذية"، إن الأطعمة غير الصحية ولا سيما الوجبات السريعة تزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب.

وقال الباحثون أن الأطعمة غير الصحية لا تضر فقط بعملية التمثيل الغذائي، ولكنها ايضا تزيد من مخاطر الاضطرابات النفسية، وأضافت أن الأطعمة التي تحتوي على كمية مرتفعة من السكريات تسبب إضطراب ثنائي القطب "الهوس الاكتئابي"، في حين أن الأطعمة المقلية أو الحبوب المعالجة مرتبطة بالاكتئاب.

وقال جيم بانتا، المشرف على الدراسة والأستاذ المشارك في جامعة "لوما ليندا" بولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه "ربما حان الوقت لكي نلقي نظرة عن كثب على دور النظام الغذائي في الصحة العقلية، لأنه خيارات النظام الغذائي الصحي يمكن أن تساهم في الصحة العقلية".

وأشار إلى أن الأنظمة الغذائية الصحية لها دور أيضا في تحسين حالة الذين يعانون من اضطرابات عقلية، ولفت إلى أن التدخلات الغذائية للأشخاص المصابين بأمراض عقلية يجب أن تستهدف الشباب وخاصة من هم أقل من 12 عاما، والذين يعانون من زيادة الوزن.

والجدير بالذكر أن الدراسة اعتمدت على مراجعة بيانات استطلاع رأي من 2 مليون و400 ألف مكالمة هاتفية أجريب بين عامي 2005 و2015.