متسلق جبال يغامر بحياته لتصوير بركان نشط في فرنسا (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:
شغف الإنسان بما يحب يدفعه أحيانا إلى القيام بتصرفات متهورة ويصفها البعض بالجنون.
خاطر متسلق الجبال بينويت لينسكي، بحياته من أجل التقاط صور للحمم المتدفقة من بركان بيتون دي لا فورنايز، والذي ينشط حاليا في جزيرة ريونيون الفرنسية بالمحيط الهندي. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتظهر اللقطات الحمم المنصهرة التي تنفجر بعنف من البركان، والتي امتدت حتى الآن لمسافة ميل واحد حول البركان، والتي كانت من الممكن أن تطال لينسكي في أي لحظة.
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