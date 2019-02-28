فيديو وصور... السماء تمطر أسماكا في مالطا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتعرض بعض المدن الساحلية الأوروبية في هذا الوقت من العام، لموجات من المد والجذر والعواصف على الشواطئ، فضلا عن شدة الرياح وتساقط الأمطار، مما يؤدي إلى إغلاق بعض الطرق.

أحد شواطئ في مالطا تعرض لعواصف عاتية خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج حتى وصلت إلى طريق السيارات.

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقاطع فيديو، ومجموعة من الصور التي تظهر تساقط أسماك في الشوارع بمالطا.. وقام المارة في الشوارع بجمع الأسماك التي لفظها البحر بسبب عاصفة شديدة ضربت الساحل الشمالي الشرقي لمالطا، برياح سرعتها وصلت لمئة كيلومتر في الساعة.

الرياح القوية التي صاحبتها أمطار غزيرة؛ تسببت في ارتفاع الأمواج، وتحليق الأسماك قبالة البحر وسقوطها على الطرقات.

السكان المحليون بدأوا في جمع كميات كبيرة من الأسماك التي جلبتها الأمواج، وذكرت وسائل الإعلام المحلية في أخبارها “إنها تمطر أسماكا في مالطا”.. بحسب “يورو نيوز”.