"ميرهان" تطلب الخلع: «بشم برفان حريمي في هدومه كل يوم»

"إزاي أعيش معاه وهو كل يوم مع واحدة شكل وأحيانا كل ساعة وأنا عارفة ومش قادرة أثبت خيانته"، مأساة تعيشها "مريهان.ط"، 26 عامًا، مع زوجها الذي اعتاد على خيانتها.

تقول "مريهان"، لـ«هُن»: «مفيش ست ممكن تكون شافت اللي أنا شوفته خيانة متكررة وكذب وأحيانا ممكن توصل الأمور للضرب لما أواجهه بأفعاله»، مضيفة: «جوازنا أول سنة كان سعيد بعد كدة بقى مجرد مشاكل يومية رغم مرور 4 سنين على جوازنا لكن عمره مبطل يخون».

علمت الزوجة العشرينية خيانة زوجها من إحدى صديقاتها، وتقول:«حاول مع صحبتي ورفضت ده غير نزواته اليومية ولما بواجه يقولى لا محصلش»، رغم تأكدها من خيانته.

تحولت حياتها لجحيم معه بسبب خيانته المستمرة، «كنت بشم ريحة برفان حريمي في كل يوم كان بيجي ينام جنبي كان مستحيل نكمل مع بعض».

قررت الزوجة الطلاق بعد زواج دام 4 سنوات لم تشعر يومًا بالراحة وبعد رفض الزوج طلقها اتخذت قرارها بالخلع للحفاظ على كرامتها.

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