بالفيديو| خالد الجندي يحذر من إهانة المطلقات وأكل حقوقهن

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من إهانة المطلقات وأكل حقوقهن، قائلا: "الرجال الحقيقيون يُعرفون من هنا لما يطلقوا بيكرموا الست".
وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أنا شوفت رجال لما يطلقوا.. يتنازلون عن كل شيء حتى رابطة الثوم اللي معلقة في البلكونة".
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