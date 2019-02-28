بعد حادث محطة مصر.. خبير أمني يكشف عن إجراءات السلامة من الحرائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

تسبب حريق محطة مصر، في إصابة العديد من المواطنين بالقلق، خاصة بعد الفيديوهات والصور القاسية، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل سؤالا يتبادر للأذهان، بشأن كيفية معرفة قواعد الأمان والسلامة للوقاية من الحرائق، وفي هذا الموضوع نقدم معلومات عن طرق الوقاية المتاحة لضمان السلامة سواءً كانت داخل المنزل أو خارجه والتي يوردها اللواء أسامة شعبان مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المدنية السابق.

- المنازل

يجب على مالكي الوحدات السكنية تركيب أجهزة إنذار ضد الحرائق والاستعانة بوسائل الإطفاء داخل كل وحدة سكنية، خاصة مع وجود توصيلات الغاز الطبيعي في البيوت وكثرة الأجهزة الكهربائية التي تُسبب حملًا وضغطًا كبيرًا على أسلاك الكهرباء، ويجب على ساكني الشقق التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية والصيانة الدورية، وفي حال كانت أبراج سكنية (6 طوابق فأكثر)، يقع على مالك العقار مسؤولية تأمين البرج بشكل كامل.

ويُضيف خبير الأمن والسلامة أن على ربات البيوت عند الطهي أو التواجد في المطبخ عدم ارتداء الملابس الفضفاضة التي تسهل ملامسة النار سريعًا دون أن تنتبه.

ولابد من وجود أجزخانة صغيرة تحتوي على إسعافات أولية بسيطة لسرعة العلاج، مع وضع كافة الأشياء القابلة للاشتعال وهي ما تُسمى بـ(السموم داخل المنزل) بعيدًا عن أيدي الأطفال.

- المولات التجارية

يجب على المولات التجارية استيفاء شروط الترخيص من المحليات، والتأكيد على وجود مسالك هروب في المباني، مع ضرورة تركيب لوحات إرشادية توجه الجمهور إلى أماكن الخروج، ولابد من وجود شبكات مياه داخل المباني وتركيب أنظمة إطفاء تلقائي بالمياه وأجهزة الأطفاء اليدوية مثل البودرة الجافة أو ثاني أكسيد الكربون أو الإيروسلات.

ويجب على المواطنين عند التواجد في المول التجاري أو دور السينما معرفة مخارج الأمن والسلامة من خلال العلامات الإرشادية.

- المباني الحكومية

يجب الحصول على موافقة مُسبقة من أجهزة الحماية المدنية المختصة الجغرافية، وعدم قيام المحليات بمنح التشغيل إلا بعد استيفاء الاشتراطات ومراجعتها والتأكيد على وجود أجهزة إنذار مبكر.

وشدد اللواء أسامة شعبان مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المدنية السابق، على ضرورة رفع الوعي العام لدى المواطنين تجاه المخاطر وطرق التعامل معها مثل الحرائق، ونشر الوعي في المجتمع من خلال البرامج الإعلامية ويتم تدريس طرق الوقاية والحماية في المراحل الدراسية من خلال الأنشطة الدراسية للحد من حوادث الحرائق.