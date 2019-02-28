انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة 5 أشخاص إثر حادث سير في الأردن والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 09:46 مساءً - لقي 5 مواطنين أردنيين مصرعهم، وأُصيب آخران، مساء اليوم السبت، إثر حادث سير وقع بين مركبتين في منطقة سواقة بمحافطة الكرك جنوبي العاصمة الأردنية عمان.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني الأردني، في بيان لها، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في الكرك انتشلت 5 ضحايا جراء حادث تصادم وقع بين مركبتين، وفق ما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية.
وأضافت أن فرق الدفاع أجلت الوفيات وقدّمت الإسعافات اللازمة للمصابين، حيث وصفت إحدى الإصابات بالبالغة والأخرى بالمتوسطة.
يتبع...
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