«مسلم ومسيحي.. مُصاب واحد».. مسلمتان تجوبان المستشفيات بحثا عن «ماما إيفون»

على دَرَجُ السلالم الداخلية بالطابق الخامس لمستشفى معهد ناصر، تجلس فتاتان محجبتان، يبدو عليهن الإجهاد، بعد رحلة شاقة خاضاها طوعًا، بحثًا عن إيفون غاطس والدة صديقتهن مارينا سامي، منهمكتان في تصفح الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ينبشن عن معلومات جديدة عنها دون جدوى.

"مقدرناش نقعد ساكتين وصحبتنا هتموت من القلق".. عبارات لخصت بها منى محمد وياسمين مصطفي أسباب "لفُهُم كعب داير على المستشفيات"، مقررتين بدأ مهمة "البحث عن إيفون" في البداية لمستشفى دار الشفاء بالعباسية، عقب علمهم من الإعلام بنقل بعض المصابين إليها، ماكثتين بها لمدة تزيد عن 3 ساعات، حتى حصلتا على معلومة مؤكدة بصعوبة عن عدم تواجدها بالمستشفى.

مستشفى معهد ناصر بشبرا، هى محطتهن التالية، جابوا 7 أدوار بها بحثا عن والدة مارينا، متفائلين في إيجادها، عقب علمهن من وسائل الإعلام بتواجد وزير الصحة هالة زايد والمسؤولين هناك، "قولنا أكيد هنلاقي حد يدلنا على معلومة"، لتجوبان بين أروقة المستشفى بداية من قسم الطوارئ حتى غرف العناية المركزة الموزعة بين الطابق الثاني والخامس والسابع، ميتقنتين بعدم تواجدها هنا أيضا.

اتصال هاتفي تلقته ياسمين من صديقة مشتركة لمارينا، أخبرتها بذهابها إلى مستشفى السكة الحديد، لإيجاد الأم الخمسينية المفقودة، لتصدم بعدم تواجدها أيضا هناك.

خلال مهمة الفتاتين في البحث عن والدة صديقتهن، عثرت عن منشور عبر "فيسبوك" يؤكد إيجاد إيفون غطاس في الطابق الخامس لمستشفى دار الشفاء، لتزف منى البشارة لـ"مارينا"، ويتوجه الجميع إلى هناك، مكتشفين بعد دقائق أن المصابة المحجوزة تدعى سوسنة، والتي تشبه ملامحها لإيفون.

نبأ صادم ومفزع تلقته مارينا وصديقتها بوفاة والدة صديقتهن في مشرحة زينهم، لتنتهى مشوار أمل والمحبة، برقود إيفون في ثلاجة الموتى، وسط عبارات مواسأة مختلطة بدموع مسلمتين لمارينا.

​