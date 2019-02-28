كيف تصلح علاقتك المتوترة مع والديك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-حسام سليم:

الوالدان هما أغلى ما لدينا، لكن على الرغم من ذلك كثيرا ما تتوتر علاقتنا بهما وتحدث الخلافات، ربما بحكم الألفة، وأننا نكون على طبيعتنا معهما. والغريب أيضا أننا نستغرق وقتا طويلا ونصاب بالخجل الشديد، عندما نحتاج إلى إصلاح علاقتنا بهما، مقارنة مع الأنواع الأخرى من علاقاتنا الإنسانية.

نشر موقع "news 24" الجنوب إفريقي تقريرا عن أفضل الطرق لتجاوز خلافاتنا مع والدينا، والذي أعده مدرب التنمية البشرية أندرو جاكوبس، وثولي بوتومان، كبير الخبراء بمجال الاستشارات الاجتماعية بمركز "الحياة الأسرية" في كيب تاون.

متى تبدأ ؟

يقول ثولي إنه من غير المجدي أن تتحدث إلى والديك عندما تكون الأمور لا تزال محتدمة. "إنكم جميعا غاضبون، لذا فإن تهدئة غضبك أولا هو الخيار الأفضل. خذ زمام المبادرة عندما تشعر أنك في حال أفضل وقادر على التحدث إليهم"

- عندما تتجه للتحدث إليهما، لا تجعل الأمر يبدو وكأنه مواجهة، عليك الإقرار بأن ما حدث لم يكن على ما يرام، وأنك تريد حل المشكلة.

- توخ الحذر أثناء الحديث حتى لا يزداد التوتر، وأكد أنك لم تأت إلا للبحث عن المصالحة، وحافظ على هدوئك.

- لا يجب أن تتجنب ذكر أسباب توتر العلاقة، لكن لا تجعل تركيزك منصبا عليها، وركز على ما تريد أن تصبح العلاقة عليه.

يؤكد أندرو أن إعطاء الوالدين فرصة ثانية مع بعض الصبر والتفهم، سيؤتي ثماره، وأن إصلاح العلاقة معهما مثله مثل أي علاقة أخرى، والطريقة المثلى لإصلاح أي علاقة هو البدء بإصلاح العيب الذي تسبب في الأزمة من البداية. قد تكون الأسباب وجيهة، وقد تحدث المشكلة لأسباب تافهة أو واهية، أو نتيجة للعناد. ومن بين أبرز الأسباب:

سوء التفاهم: ربما يكون سبب الخلاف هو سوء فهم تصرفات الشخص أو الكلمات التي قالها.

الفجوة بين الأجيال: أصبحت هذه المشكلة موجودة في هذا العصر على نطاق أوسع من ذي قبل، مع التغييرات الأخيرة الكثيرة التي طرأت على أسلوب الحياة، ما ينتج عنه مشكلات في التواصل بين الآباء والأبناء. والكثير من الخلافات في وجهات النظر.

يجب أن تتذكر أن تلك المشكلات والتوترات لا تؤثر عليك فقط، بل على الأسرة بأكملها، والعلاقة بين أبنائك وأجدادهم مثلا. لذا يفضل ألا تكون نظرتك مقصورة على نفسك فقط عند حدوث أي خلاف.