إيمي سمير غانم بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعوها:صاحبة النظرة العميقة

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت في الصورة مرتدية فستان أسود لامع، ونالت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق أحدهم: «صاحبة النظرة العميقة الساحرة ما شاء الله ربنا يحميكي ويكتبلك في كل خطوة توفيق». وقالت أخرى: «الستايل ده لايق عليكي أوي».

ظهرت إيمي سمير غانم في رمضان الماضي بمسلسل "عزمي وأشجان" الذي شارك في بطولته سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ومن إخراج إسلام خيري.

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