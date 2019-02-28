نظارات شمسية للرجال من FERRAGAMO SALVATORE

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 فبراير 2019 07:33 مساءً - تواصل علامة Ferragamo Salvatore توسيع نطاق مجموعة النظارات خاصتها من خلال تقديم نظارة شمسية جديدة للرجال، تعبر عن السلوك والأناقة مع الحفاظ على المظهر المُصمم خصيصًا والتميز الحرفي للعلامة التجارية.



الموديل الجديد مصنوع من مزيج فريد من الأسيتات والمعدن ويقدم الموديل نمط الشكل المقصوص "effect out-cut" في واجهة الإطار، حيث تقوم ثلاثة مشابك بتثبيت العدسات البارزة بالإطار المعدني. يحل شريط فردي مصنوع من الأسيتات محل الجسر المزدوج التقليدي ويُضفي لمسة تباين أنيقة تبرز المظهر الذكوري الصارم. تتوفر النظارة باللون الأسود وباللون البرونزي الداكن غير اللامع وباللون الفضي الداكن.



الموديل الجديد، الذي يُمثل خلاصة موازنة الدار بين الإتقان الخالد والتميز العصري، هو محط الأنظار في حملة "Patchwork ofCharacters" الدعائية العالمية لموسم ربيع/صيف 2019.

يتوفر الموديل الجديد في كافة متاجر Ferragamo Salvatore ولدى مجموعة منتقاة من تجار التجزئة وكذلك على موقع www.ferragamo.com

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