جنفير لوبيز مغرمة باطلالة اللون الواحد .. كيف تنسقها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 فبراير 2019 07:33 مساءً - من التيارات البارزة في موضة هذا العام، هو أسلوب المونوكروم أو اللون الموحد، أي اعتماد لون واحد من الرأس حتى أخمص القدمين. ويرجع رواج هذه الصيحة إلى النجمات البارزات اللواتي باركن هذه الصيحة.

ظهرت النجمة جنيفر لوبيز بصيحة المونوكروم مرات عدة، كما أنها تعتمدها بتفاصيل خاصة تميزها، ففي حين تذهب أغلب النساء إلى الألوان المحايدة حتى لا تبدو صارخة، تميل جنيفر لوبيز إلى الألوان الساطعة مثل البرتقالي، والأصفر الليموني والزهري.



بعض الاطلالات المميزة اعتمدت فيها جنيفر لوبيز المونوكروم:

أحدث اطلالة لها بصيحة المونوكروم، يمكن أن نعتبرها الأجرأ، وذلك لأنها اعتمدت فستانًا من التول باللون الأصفر الليموني، بقصة منفوشة وأكتاف مكشوفة، ونسقت معه صندلًا بشرائط أمامية بلون الفستان الجريء نفسه، وعززت جرأة اطلالتها بتسريحة الشعر المبلل.



اعتمدت جنيفر لوبيز أيضًا اطلالة مونوكروم باللون البرتقالي من الرأس إلى القدم، من خلال مزج مجموعة ظلال من اللون نفسه. ظهرت لوبيز في أحد اللقاءات التلفزيونية بـ فستان ميدي من علامة "أليكس بيري"، بتصميم محبوك على قوامها، وبقصة صدر وأكمام مكشوفة. نسقت مع الفستان البرتقالي الصريح حذاءً من طراز الـ pump المزود بمقدمة مدببة، وكعب عالٍ، كما نسقت معه معطف ترينش لماعًا بظل برتقالي مائل إلى المرجاني، المصنف لون العام في 2019. كذلك اعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان مع زوج من الأقراط الذهبية بتصميم دائري.



ظهرت "لوبيز" باطلالة مونوكروم مزجت فيها البيج الترابي مع البيج الوردي. اعتمدت فستان جلد ميدي مزدانًا بأكمام منفوخة من جلد الغزال، وانتعلت بوت برقبة طويلة من جلد الغزال نفسه.



نصائح قبل اعتماد صيحة المونوكروم

إذا قررتِ اعتماد صيحة المونوكروم، يمكنكِ تنسيق قطع من اللون نفسه، أو بظلال قريبة من العائلة اللونية نفسها، من أسهل الألوان التي يمكن تنسيقها بهذا الأسلوب هما الأبيض والأسود.

صحيح أنه يفضل حذاء من لون الاطلالة نفسها، وإن لم يتوافر لديكِ يمكنكِ انتعال زوج من الأحذية النيود التي تفضلها دوقة ساسكس، ميغان ميركل.

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