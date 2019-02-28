أبرز صيحات الحقائب من أسبوع الموضة في ميلانو لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 فبراير 2019 07:33 مساءً - جميعنا نعلم أن مدينة ميلانو الإيطالية هي عاصمة الأناقة والموضة... فهي أم الـReady To Wear، كما أنها قلب أبرز اتجاهات الإكسسوارات الجلدية من حقائب وأحذية وغيرها.

وعلى هامش أسبوع الموضة في ميلانو، سوف تأخذك «الخليج 365» اليوم في رحلة للتعرّف على أجمل وأحدث صيحات موضة الحقائب لموسم خريف 2019. وتطلعنا على آخر التصاميم الجلديّة لأهم الدور العالمية... فتابعي معنا لتختاري الحقيبة الأنسب لكِ.





حقيبة «باكت» Bucket Bag

لا تزال موضة حقيبة الباكت رائجة لموسم خريف 2019. وقد رصدناها على منصات العديد من الدور خلال أسبوع الموضة في ميلانو، كان أبرزها لدى علامة تودز Tod’s، وسلفاتور فيراغامو Salvatore Ferragamo.





موضة الحقائب المتعددة Multiple Bags

هي أيضًا من صيحات الحقائب التي رأيناها كثيرًا على منصات عروض ربيع 2019. واليوم تستكمل رواجها خلال أسبوع الموضة في ميلانو للموسم القادم خريف 2019، مضفية لمسة عصرية على الإطلالة.

رأيناها خلال عرض تودز Tod’s، مازجة بين ألوان متعددة، وبلون موحد على منصّة فندي Fendi.





حقيبة الخصر Belt Bag

هي من الحقائب الأكثر رواجًا لعام 2019؛ نظرًا للراحة التي تضفيها على المرأة الباحثة عن الأسلوب العملي.

رأيناها على منصات عروض روبيرتو كافالي Roberto Cavalli، وفيرساتشي Versace بتصاميم كلاسيكية أنيقة، وظهرت مزدوجة خلال عرض ماكس مارا Max Mara.





حقيبة الريش Feather Bag

الريش في كل مكان هذا العام... فهو لن تجديه فقط على تصاميم الأزياء، والتي كان أوّلها فساتين السهرة خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية ربيع 2019. إنما أيضًا رصدناه على الحقائب خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

برزت الحقائب الجلدية مع الريش بشكل كبير وقوي على منصتَي برادا Prada وبوتيغا فينيتا Bottega Veneta... وقد جاء الريش بألوان حيوية عصرية، كاسرًا روتين الألوان الخريفية.

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الحقائب الضخمة Large Bags

تعود موضة حقائب السبعينات الضخمة لتجتاح منصات عروض خريف 2019... وقد رصدناها بألوان وتصاميم وخامات متنوعة خلال أسبوع الموضة في ميلانو، كان أبرزها لدى برادا Prada، مصممة من النيلون، وجلدية لدى تودز Tod’s.





حقيبة الرقبة Neck Bag

من قال إن حقيبة الرقبة مخصصة فقط للأطفال؟ هي اليوم رائجة وبقوّة بالأخص لخريف 2019. وقد رصدناها على منصّة ماكس مارا Max Mara بتصميم من جلد التمساح الأسود الكلاسيكي والأنيق.





الحقائب ذات التصاميم الغريبة Strange Bags

هل فكّرتِ يومًا بحمل حقيبة على شكل أنبوب معجون أسنان، أو حتى على شكل مجفف للشعر؟! لِمَ لا؟! فقد أثبتت أسابيع الموضة لموسم خريف 2019 أن كل شيء متاح، إنما يجب التمتّع بالحنكة لاختيار الأنسب لكل شخص.

رأينا الكثير من تصاميم الحقائب الغريبة على منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو، كان أبرزها لدى دار موسكينو Moschino، واتّسمت بالأشكال الهندسية لدى فرساتشي Versace، وبوتيغا فينيتا Bottega Veneta، وبشكل سلسلة لدى دولتشي آند غابانا

Dolce & Gabbana.





حقائب ميني Mini Bag

تعرف اليوم رواجًا واسعًا، بالأخص على منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو لموسم خريف 2019، فرصدناها لدى دور برادا Prada، دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، وسلفاتور فيراغامو Salvatore Ferragamo.