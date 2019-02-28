انت الان تتابع تفاصيل خبر السيول تغرق أحياء في العاصمة الأردنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 06:46 مساءً - تعرّضت العاصمة الأردنية عمّان لموجة قوية من الأمطار تسبّبت بغرق العديد من أحيائها وقطع شوارع فيها.

وتتعرّض المنطقة لمنخفض جوي شديد أسوة بالمنطقة، ولكن تأثيره كان أكبر على المملكة الأردنية.

ومنذ أمس الأربعاء، هطلت الأمطار بغزارة وبشكل متواصل على أجزاء واسعة من العاصمة عمّان؛ ما أدى إلى تشكل السيول على الطرق العامة وغرقها بمياه الأمطار .

وأعلن عدد من المؤسسات الحكومية تعطيل الدوام بعد الساعة الثانية ظهراً، وأغلقت بعض الأسواق التجارية الكبرى أبوابها (المولات)؛ بسبب تسرّب المياه إلى مولدات الطاقة الكهربائية.

وتناقل مواطنون على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر غرق شوارع في العاصمة.