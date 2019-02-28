حادث الشروق ليس الأول.. ضحايا تعرضوا لهتك العرض على يد «محفظي قرآن»

3 سنوات هو الحكم، الذي قضته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار لطفي سالمان، ضد «جابر.ع.ع»، محفظ قرآن، هتك عرض فتاة مراهقة تدعى «فرح» كانت ترتاد لمنزله لحفظ آيات القرآن الكريم، لكنه لم يراع حرمة كتاب الله، وظل يتحسس بأماكن عفتها حتى فضحت الضحية أمره.

حادث محفظ القرآن، الذي وقع بمدينة الشروق لم يكن الأول من نوعه، فحوادث عدة كانت ضحيتها فتيات وأطفال تعرضوا لهتك عرض على أيدي بعض «محفظي القرآن الكريم»، ويرصدها «هن» في هذا التقرير:

في البحيرة:

داخل إحدى القرى الصغيرة التابعة لمحافظة البحيرة، تقدم والد طفلة صغيرة ببلاغ اتهم فيه محفظ قرآن يدعى «ياسر» بالتحرش بابنته داخل الحضانة الخاصة التي تذهب إليها.

وبالفعل انتقل ضباط مركز شرطة إلى مقر الحضانة، بينما فر الشيخ هاربًا، وحُرر محضر برقم 978 لسنة 2016 إداري المحمودية.

دمياط:

وفي الأول من شهر سبتمبر لعام 2015، أصدرت المحكمة التأديبية بدمياط بإحالة محفظ قرآن بمعهد الركابية الابتدائي الأزهري بإحالة مدرس للمعاش بعدما ثبتت التهمة ضده بهتك عرض طفلة تدعى «ح.م»، وهي طالبة في الصف الرابع الابتدائي، داخل إحدى فصول المعهد الأزهري.

الإسكندرية:

حالة من الغضب أثارت أهالي عزبة الشامي بالإسكندرية دفعتهم للاعتداء بالضرب على محفظ قرآن وخطيب مسجد هتك عرض طفل عمره 7 سنوات، كان يذهب إليه لحفظ القرآن على يديه.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغا يفيد بأن «هاشم» صاحب الـ40 عامًا، يتهم إمام وخطيب مسجد يدعى «إبراهيم» بأنه هتك عرض طفله «أحمد» أثتاء وجوده بالمسجد، لتلقي دروس تحفيظ القرآن.

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