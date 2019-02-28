بالصور- سعر حقيبة لويس فيتون تثير تساؤلات على مواقع الشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تهتم الماركات وبيوت الأزياء العالمية بتقديم تصميمات عصرية تناسب احتياجات الأشخاص والذوق العام، وتحرص دائمًا على تقديم منتجات تناسب كافة المجالات.

وأطلقت دار الأياء الفرنسية لويس فيتون، حقيبة معدة خصيصًا لوضع ألوان التلوين الخشبية، بتصميم الحافظة القابلة للطي، ويتواجد عليها حرف LV المميز، ومن الممكن أن تضع 40 قلم في الحقيبة، فالكل قلم مكانه الخاص.

وآثار سعر الحقيبة التي يصل إلى 900 دولار أي ما يعادل 16 ألف جنيه مصري، على مواقع الشراء أونلاين، ضجة، إذ رأى البعض أن سعرها مبالغ فيه، ومن المقرر طرحها في الأسواق أبريل المقبل.