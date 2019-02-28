"كمامات سوداء وفرو صناعي".. أبرز صيحات أسبوع الموضة في باريس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

شهد أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2019، عروض مختلفة ومميزة جمعت بين اللمسات العصرية، والعودة لزمن الثمانينات، ومنهم من حارب التلوث بالأزياء، لذا يستعرض لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرزها:

-عرض مجموعة ديور:

بين اللمسات العصرية والشبابية قدمت مصممة الأزياء، ماريا جرازيا، مجموعة رائعة مفعمة بالأنوثة، وترمز لقوة المرأة.. وتنوعت المجموعة بين فساتين السهرة، والجمبسوت، والجواكت، والتنانير، والفساتين ذات الحزام العريض، والبناطيل الواسعة.

وطغت بعض الألوان كالأسود والأبيض والأحمر والأزرق، والأخضر، وحرصت ماريا على اختيار الإكسسوارات والأحذية بعناية بالغة، لتناسب جميع الأذواق.

واستخدمت في تصميم الجاكيت الأقطان والأقمشة الخفيفة بدلاً من الصوف السميك الذي اشتهر به جاكيت Dior، واكتملت إطلالات العارضات بالقبعات والأحزمة العريضة التي تميزت بها ديور.

-عرض أزياء إيف سان لوران:

حرص مصمم الأزياء أنطواني فاكاريللو، المدير الإبداعي لدار إيف سان لوران على الخروج بتصاميم مختلفة ومميزة تنوعت بين العصرية والكلاسيكية، والعودة لموضة الثمانينات، من خلال التركيز على الأكتاف العريضة والبارزة.

وضم العرض 103 إطلالة منها 18 رجالية، وتنوعت بين الجواكت الطويلة، والبليزر الذي جاء على شكل فساتين قصيرة، والتي تحتوى على الريش والجلد، والأقمشة البراقة، والقمصان من الشيفون.

كما تضمن العرض فساتين سهرة قصيرة، وأزياء وإكسسوارات بألوان النيون المضيئة، بجانب الأزياء ذات القصات غير المستقيمة والضخمة.

-عرض أزياء مارين بيري:

تحت عنوان عرض "الإشعاع" خطفت مجموعة أزياء، مارين يبرى الأنظار، إذ حرصت على إظهار الأزمة البيئية والتلوث الذي يعاني منه معظم دول العالم من خلال إدخال الأقنعة السوداء بأشكال مختلفة مع التصاميم.

واعتمدت مارين على إضاءة الليزر لتعكس ألوان النيون في الظلام. وقالت مارين بيري" أن هذا العرض بمثابة تخيل للمستقبل الذي يشهد نهاية العالم نتيجة عدم الاهتمام بالبيئة"، لذلك ظهرت معظم العارضات بطلاء فضي اللون على الوجه، وإكسسوارت على الوجه بأنوار الليزر وأقنعة ضد التلوث.

وتنوعت التصاميم بين الفساتين الطويلة التي تحتوي على الشراشيب، والجواكت الواقية من المطر، وحرصت على استخدام الفرو الصناعي بدلاً من الطبيعي.