جلد الأفعى موضة تتربع على العرش في 2019.. هكذا تنسقيها على طريقة النجمات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بسمة مشالي:

نقشات جلد النمر و الأفعى (البايتون) تعود إلى الساحة وتتربع بقوة على عرش الموضة لعام 2019، إذ من بداية الموسم السابق لاحظنا اعتماد كثير من النجمات لهذا الجلد في إطلالاتهنّ، وبرعن في تنسيقه بأشكال متنوعة سواء في الإطلالات أو الإكسسوارات والأحذية، للحصول على ستايل مميز وجذاب.

من أشهر النجمات اللاتي اخترن جلد الثعبان والأفعى أوالنمر، عارضات الأزياء ميراندا كير، وكيم كاردشيان، وجينفر لوبيز وجورجيا ماري. كما تألقت بعض نجمات العرب مثل نانسي عجرم وهيفاء وهبي بهذا الموديل سابقًا، سواء أثناء ممارسة حياتهم اليومية أو في المناسبات وعلى الريد كاربت.

ولتبرزي جمالك بنقشة جلد الثعبان أو النمر هذا الموسم، نسقي إطلالاتك بحسب نصائح " refinery29"، وموقع " whowhatwear".

إذ يمكنك ارتداء الجيب القصيرة بقصتها المستقيمة باللون مستوحى من جلد الأفعى أو النمر وتدرجاتها الممزوجة مع الأسود والمنسقة مع البلوزة السومو.

إذا كنتِ من صاحبات الشخصية الراقية التي تنجذب عادةً إلى البساطة ارتدي جلد الثعبان البني في الحذاء ذا الرقبة العالية أو المتوسطة، ونسقيه مع ملابسك الكلاسيكية، ويفضل أن تكون بسيطة وخالية من أي نقوش.

اختاري موديل الفستان متوسط الطول بقصة جلد الأفعى، ويتم ارتداء بنطلون من درجات البيج الفاتح معه، أو إذا كان الفستان فضفاض يمكنك ارتدائه مفرده مع حذاء ذات كعب عالي، وتناسب هذه الإطلالة المناسبات الليلية أو حضر حفل عشاء.

واعتمدِ على بالطو موديل هذا الطابع، ويتم تنسيقه مع بلوفر "هاي كول" طويل سادة، خالي من أي نقوش أو تطريزات ويفضل أن يكون "أوف وايت"، مع حذاء رياضي أو Wedge، وتناسب هذا الإطلالة المرأة الموظفة أو التي ترغب في الظهور بالأناقة نهارًا.

وللمناسبات في المساء، ارتدي فستان يظهر مفاتن جسدك، مستوحى من الحياة البرية سواء على هيئة جلد الثعبان أو النمر، ويكون لامع وبراق، أو ارتداي بلوزة قصيرة من جلد الأفعى مع جيبة ذهبية اللون.