بالفيديو- لبلبه تكشف شر رشاقتها.. وهذه نصائحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تتمتع النجمة لبلبة بالحيوية والرشاقة، رغم تقدم سنها، وكشفت مؤخرًا عن سر رشاقتها في البرنامج الإذاعي أسرار النجوم، مع الإعلامية إنجي علي، إذ قالت إنها منذ الصغر كانت تمارس رياضة الباليه، والتي ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على رشاقة جسمها، وتمتعها بقوام ممشوق.

ومن أحد أسرار رشاقتها وجمالها، هو اتباع النظام النباتي، الذي يعتمد على تناول الخضراوات والفواكه التي تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم.

وقالت لبلبه: "نادرًا لما يكون في لحمة في الثلاجة"، فهي تعتمد تمامًا على النظام النباتي التي يعتمد بشكل كبير على الأطعمة المغذية وبعض الفوائد الصحية، بحسب ما جاء في موقع Everyday health الأمريكي، في السطور التالية:

1- تعزيز فقدان الوزن:

أظهرت الدّراسات، أنّ اتّباع الأنظمة الغذائيّة النباتيّة فعالٌ في المساهمة في فقدان الوزن، وذلك من خلال تقليل السعرات الحرارية المتناولة، ويُمكن أن يعود ذلك إلى محتواها العالي من الألياف الغذائية التي تُساعد على الشعور بالشّبع، لذا فإنّ الأشخاص النباتيون يميلون لامتلاك مؤشّر كتلة جسمٍ أقلّ من الأشخاص غير النّباتيين.

2-تحسين مستويات سكر الدم:

تُظهر العديد من الدّراسات، أنَّ النّظام النباتي قد يُساعد على خفض مستويات السكر في الدّم، وزيادة حساسية الجسم للإنسولين، وخفض خطر الإصابة بالسّكري من النوع الثاني بنسبة 78٪ مقارنةً مع الأشخاص غير النباتيين.

3- تعزيز صحة القلب:

إذ إنّ الحميّة النباتيّة قد تُساهم في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبيّنت الأبحاث العلميّة ارتباط النّظام النباتي مع انخفاض ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول الضارّ، والكوليستيرول الكلّي في الدم.

وأضافت لبلبه نصيحة تجميلة متعلقة بالسيدات كبار السن، أن تصفيفة الشعر القصير تفضل أن تكون قصيرة فهى تعطي مظهر شبابي وأنيق.