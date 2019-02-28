مجوهرات ليدي غاغا الأفخم في حفل الأوسكار 2019

ليدي غاغا Lady Gaga كانت صاحبة الخيار الأكثر رقياً حيث تألقت بطقم من المجوهرات من توقيع دار تيفاني أند كو. Tiffany&CO. زيّنت به فستانها الأسود، وقد عكس إشراقاً على إطلالتها خاصة أنه مزيّن بحجر الألماس الأبيض وتتوسّطه قطعة كبيرة من الألماس الأصفر.

دار بولغري Bulgari كانت أيضاً حاضرة في خيارات النجمات في حفل اوسكار 2019، حيث تألقت تشارليز ثيرون Charlize Theron بعقد سيربانتي Serpenti مرصّع بالكامل بأحجار الماس البيضاء، زيّنت به فستانها الأزرق من ديور Dior

كذلك تألقت الممثلة وعارضة الأزياء الشابة لورا هارييه Laura Harrier بعقد مرصّع بالأحجار الملوّنة من دار بولغري Bulgari زيّنت به فستانها من لويس فويتون Louis Vuitton.

أما راشيل وايز Rachel Weisz فقد فضّلت أن تزيّن شعرها بقطعة من المجوهرات الماسية من توقيع الدار العالمية كارتييه Cartier والتي أضفت لمسة فخامة على إطلالتها البسيطة والناعمة

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