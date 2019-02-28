فستان كيندل جينر يثيرالجدل في حفل الأوسكار 2019

من التقاليد الرائجة التي تترافق مع الأوسكار Oscars في كل عام، هي إقامة حفلات تلي توزيع الجوائز، يجتمع فيها النجوم للاحتفال بانجازاتهم، ومن أبرزها حفل الفانيتي فير Vanity Fair الذي يحضره عدد كبير من المدعوّين من مختلف المجالات من هوليوود ومن عالم الموضة وغيرها، ولهذا نشاهد فيه دائمًا العديد من الاطلالات اللافتة والمبتكرة، والتي أحيانًا تصل الى حد التطرف، مثل اطلالة كيندل جينر Kendall Jenner التي حملت توقيع مصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي. وإليكِ التفاصيل.

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كيندل جينر في فستان من رامي قاضي:



حضرت كيندل جينر Kendall Jenner مساء أمس حفل الـ Vanity Fair في اطلالة من “رامي قاضي” Rami Kadi أثارت من خلالها ضجة كبيرة، وقد بدا الفستان كقطعة قماش سوداء لامعة غطت فقط المناطق الحميمة من جسمها، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة ومكياجًا لافتًا، وبالطبع فقد خطفت جميع الأنظار بهذا اللوك.



كيندل جينر في فستان من رامي قاضي



روزي هنتيغتون وايتلي في فستان من فيرساتشي:



اختارت روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley فستانًا براقًا باللون الفضي من “فيرساتشي” Versace بقصة مكشوفة الكتف مع شق طويل على الساق، وقد ناسبها الفستان وناسب قوامها الممشوق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي.



روزي هنتيغتون وايتلي في فستان من فيرساتشي

أدريانا ليما في فستان من رالف أند روسو:



شاهدنا عارضة الأزياء الشهيرة “أدريانا ليما” Adriana Lima في فستان من الحرير باللون الأبيض من “رالف أن روسو” Ralph&Russo مزين بأزرار مصنوعة من الكريستال البراق، وقد نسقته بطريقة لافتة وجذابة، واختارت معه اكسسوارات مبتكرة ولاسيما سوار الفخذ البراق، الذي بدا واضحًا من خلال الشق الطويل على الساق.



مايلي سايرس في فستان من سانت لوران:



اطلالة أُخرى مثيرة للجدل شاهدناها في حفل الـ Vanity Fair مساء أمس، وهي لمايلي سايرس Miley Cyrus في فستان أسود براق من “سانت لوران” Saint Laurent ياقته مفتوحة وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه عقدًا ماسيًّا فاخرًا أضاف لمسات ساحرة على اللوك.

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