انت الان تتابع تفاصيل خبر "النهر الروسي" يتسبب بإغراق 2000 منزل ومبنى بكاليفورنيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 11:27 صباحاً - تسببت المياه، صباح اليوم الخميس، في غمر نحو 2000 منزل ومبنى شركة، إثر فيضان نهر بولاية كاليفورنيا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعرضت لهطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.

وأدى فيضان "النهر الروسي"، شمالي مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الشمالية، الخميس، إلى غرق نحو 2000 منزل ومبنى لشركة عاملة في المدينة، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأضافت الوكالة أن ارتفاع المياه التي داهمت المنازل في المنطقة وصل إلى نحو 8 أقدام، في حين لم تكشف عن ضحايا الفيضان.

Advertisements

بدورها، قالت المتحدثة باسم مقاطعة سونوما، بريانا خان، إن "النهر الروسي" غمر مناطق غويرنفيل، ومناطق قريبة من مونتي ريو المجاورة، والتي حولتها إلى ما يشبه "الجزر"، بسبب مياه الفيضان، بحسب "أسوشييتد برس".

وسجَّل فيضان النهر أعلى مستوياته منذ نحو 25 سنة، ووصل ارتفاع المياه داخل المباني المغمورة وعلى الطرقات إلى نحو 8 أقدام (2.44 متر)؛ وهو ما دفع السكان إلى استخدام القوارب بدلاً من السيارات للتنقل.