"رضا" ترفع دعوى خلع ضد زوجها: "هجرني واتجوز عليا في الغربة"

أقامت "رضا. ق. م" دعوى أمام محكمة الأسرة بأسيوط، تطلب فيها الخلع من زوجها "م"، مبررة ذلك بأنه تزوج من غيرها، وهجرها ونسى أن لديه زوجه أخرى وأبناء.

وذكرت "رضا"، في مذكرة الدعوى التي تقدمت بها أنها تزوجت منذ 18 سنة، وكان لا يملك شيئا، وكانت مثال الزوجة التي تحب زوجها، وتضحي لأجله، وتصبر معه على كل شيء، وتتحمل معه محن الحياة وشدائدها من غير أن تشتكي.

وأضافت أنها وقفت بجواره وساعدته ومنحته الثقة بنفسه، ووفرت له كل ما يحتاجه ليشعر بالسكينة والراحة والمودة، وتابعت في مذكرة الدعوى أنه لم يمر عام على زواجهما إلا ورزقهما الله بطفلهما الأول، ثم الثاني وسافر بعدها الزوج إلى أحد البلدان العربية، وبدأت الدنيا تعطيه من ملذاتها وأصبح لديه أموالا تزداد يوما تلو الآخر وبعدها علمت أنه تزوج في الدولة التي سافر إليها، وأن هناك إمرأة أخرى صارت تنافسها في زوجها، وتسعى لتجردها من حقوقها المادية والمعنوية.

وقالت: "أصبحت هي وحدها المالكة لكل الحقوق فلا تسمح له بزيارتنا إلا أسبوع كل ثلاث أو أربع سنوات وكأنه زوجها فقط ونسى أني زوجته أيضا ودفعته الثانية ليهجر بيته وزوجته الأولى وأولاده وحياته السابقة بأسرها، غير مقتنعة بأن تشاركها في زوجها فقط وتتساوى معها في الحقوق وآداء الواجبات مناصفة".

وإستطردت: "محاولات عديدة قام بها الأهل والأصدقاء لإقناعه بأن يعدل بيني وبين زوجته الثانية فكان يتظاهر بالإقتناع ويعدهم بذلك ولكن سرعان ما يعود للهجران".

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وتابعت: "هل من حقه أن يستغل صبري وتنازلي عن حقوقي فيجور ويتجرد من مسؤوليته تجاهي وتجاه بيته وأولاده في حين يعدل مع غيري ويتحمل مسؤوليته كاملة"، فقررت رفع دعوى خلع منه.

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