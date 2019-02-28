تألُّق كيم كاردشيان بفستان باللونين الوردي والذهبي

أكدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، عشقها للموضة حين ظهرت الإثنين وهي ترتدي فستانا باللونين الوردي والذهبي دون أكتاف من ثيري موغلير.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كيم، 38 عاما، تركت معطفها في المنزل، وذهبت مرتدية الفستان لحضور حفلة افتتاح معرض المصممين في مونتريال، كندا، حيث كان الطقس متجمدا، ووصلت درجة الحرارة إلى - 18 درجة مئوية، والأكثر خطورة هو سيرها على الثلج، وهي ترتدي حذاء بكعب عالٍ رفيع، ولم تسقط، وتبين أن الفستان من تصميم مصمم أزياء فرنسي، لكنها بعد ذلك غيرت الفستان، لفستان باللون الأبيض على طراز الكورسيه قصير، وكتب أحد متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كيم في مونتريال الآن، وأعتقد بأنها لم تتذكر مدى شدة برودة طقسنا لأنها ظهرت ترتدي هذا، كما أنها لم تتمكن من المشي جيدا لارتدائها كعبا عاليا رفيعا وسيرها على الثلج".

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وكتب آخر: "عزيزتي كيم، هذه مونتريال، عكس طقس لوس أنجليس، إنها باردة"، وقال أحدهم: "هل قرأتي عن الطقس قبل الخروج إلى مونتريال، هل لديك علم أن هذه كندا في فصل الشتاء، وليست لوس أنجلوس".

وامتدح آخرون الملابس التي ارتدها كيم، مؤكدين على شجاعتها لفعل ذلك في مثل هذا الطقس، وكتب أحدهم: "كيم في مونتريال، ولم تتوقع أن يكون طقسنا هكذا، وقعت في حب ملابسها"، وقال آخر: "أعتقد بأنك قصدتي فعل ذلك".

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ونشرت كيم صورها وهي ترتدي الفستان الوردي الذهبي عبر "إنستغرام"، وكان شعرها مرفوعا للأعلى على شكل كعكة.

وتزور كيم في بعض الأحيان مونتريال لحضور متحف مونتريال للفنون الجميلة، لمدح المصمم الفرنسي ثيري موغلير.

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