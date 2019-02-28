أصغر مولود في العالم يخرج سالما من المستشفى: وزنه كان 268 جراما

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

ذكرت جامعة (كيو) في العاصمة اليابانية طوكيو، أن الطفل الذي ولد بوزن 268 جراما خرج من وحدة الرعاية بالمستشفى الجامعي بعدما تعافى وزاد وزنه إلى 3238 جراما، ليصبح أصغر طفل ذكر في العالم يعود لمنزله سالما وبصحة جيدة.

ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية عن الجامعة أن حامل الرقم القياسي السابق ولد في ألمانيا بوزن 274 جراما، مستشهدة بسجل أصغر المواليد حجما في العالم بجامعة أيوا، وولدت أصغر طفلة بوزن 252 جراما في ألمانيا أيضا في عام 2015.

وجاء في سجل أصغر المواليد بالعالم، أنه يوجد 23 طفلا في أرجاء المعمورة ولدوا مبتسرين أقل من 300 جرام، وكتبت لهم الحياة، منهم أربعة ذكور فقط.