انت الان تتابع تفاصيل خبر أم وابنتها ترتكبان مجزرة لسبب غريب! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 09:46 صباحاً - ارتكبت سيدة أمريكية بمساعدة ابنتها مجزرة مروعة بحق ولديها وأختها وطفلتي أختها التوءمين، لسبب غريب لا يخطر على بال.

وأوضحت صحيفة "مترو" البريطانية أن الجريمة البشعة وقعت في مدينة موريسفيل بولاية بنسلفانيا، حيث أقدمت شانا ديكري (45 عاماً)، وابنتها دومينيك ديكري (19 عاماً)، على قتل 5 أفراد من عائلتهما.

وقالت الشرطة الأمريكية إن القتلى الخمسة هم: ولدا شانا ويبلغان من العمر 25 و13 عاماً، وشقيقة شانا البالغة من العمر 42 عاماً، وطفلتاها التوءمان وعمرهما تسع سنوات، بحسب الصحيفة.

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وعثرت الشرطة على الجثث داخل غرفتي نوم في شقة بالطابق الأول من مبنى في موريسفيل، وكانت إحدى الجثث موجودة تحت سرير النوم.

وأنكرت شانا وابنتها في البداية علاقتهما بالجريمة البشعة، لكن لاحقاً زعمتا أنهما اقترفتا فعلتهما المخيفة بزعم أن جميع الضحايا -ومن ضمنهم الطفلتان- كانوا يتحدثون دائماً عن رغبتهم في الانتحار، وهو ما دفع الجانية وابنتها إلى "مساعدتهم على الموت".

ولم ينجُ من تلك المذبحة العائلية سوى ابن الضحية البالغ من العمر 17 عاماً، بحسب ما ذكرته مصادر الشرطة لوسائل الإعلام المحلية.