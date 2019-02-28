3 أنواع لجراحة تحويل مسار المعدة.. تعرف على أبسطها وأفضلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء أبوبكر
تعتبر العمليات الجراحية، واحدة من الحلول للتخلص من السمنة المفرطة، وتحديدا للأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 35، ومن بين هذه الجراحات جراحة تحويل مسار المعدة، ولها 3 أنواع.
حالات يفيد فيها تحويل المسار:
يقول الدكتور عبد الرحمن الغندور، مدرس واستشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير بكلية الطب بجامعة عين شمس: إن جراحة تحويل مسار المعدة تُجرى لمن يعانون من السمنة المفرطة، خاصة مرضى السكر من النوع الثاني المرتبط بالسمنة، ومن يعانون أيضا من ارتجاع المرئ، والأشخاص الذين يتناولون السكريات بكميات كبيرة، لأنها تقلل من رغبة المريض في تناولها وتساعد في تقليل امتصاصها.
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