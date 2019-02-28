ماذا يحدث لجسمك إذا تناول 400 جرام من الخضروات والفواكه يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

400 جرام من الخضروات والفواكه يوميًا وصفة سحرية لتعزيز صحتك والمحافظة على عمل المعدة والأمعاء بصورة صحيحة.. هذا ما توصلت إليه دراسة لباحثين من جماعة "أوكسفورد".

فوائد تناول الخضروات والفاكهة معروفة دون شك، ولا يختلف على ذلك شخصان، لكن الجديد ما حث عليه الأطباء واختصاصيو التغذية الذين أكدوا على ضرورة تناولها يومياً بكميات لا تقل عن 400 جرام. والغريب أن ذلك يشمل الطازجة منها وحتى المجمدة، على حد سواء، وفق ما نقل موقع "العربية".

الباحثون في جامعة "أوكسفورد" أجروا هذه الدراسة بمشاركة 300 ألف شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و85 عاماً.

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وخلصوا إلى هذه النتيجة الحسابية، وهي أن تناول 400 جرام من الخضروات والفواكه بصورة يومية منتظمة، ويفضل أن يكون ذلك على وجبات متفرقة خلال النهار، يعزز من الصحة بشكل عام ويحافظ على المعدة والأمعاء بشكل خاص.

ودعت الدراسة إلى الإكثار من تناول التوت لتعزيز الصحة، وكذلك تناول الخضروات والفواكه بمختلف ألوانها.

وجاء في نتيجة البحث في النهاية أنه بفضل هذه التغذية انخفض خطر الإصابة بنقص السوائل في الجسم بنسبة 22%، والأهم تحسن وظائف المعدة والأمعاء التي صارت تعمل بصورة صحيحة.