"أهل مصر" تعلن عن استعدادها لعلاج مصابي الحروق بحادث "محطة مصر"

نشرت مؤسسة أهل مصر للتنمية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تضامنها واستعدادتها في مساعدة مصابي حادث "محطة مصر".

وعلقت "أهل مصر" على الحادث الأليم قائلة: "البقاء لله في شهداء حادثة محطة مصر.. الحالات المصابة اللي شفناها أنا وفريق عمل أهل مصر دلوقتي صعبة جدًا جدًا... مؤسسة أهل مصر على استعداد لتولي واستكمال علاج أي حالة تكاتفًا منها مع الدور الذي تقوم به حكومة مصر... رجاء لو في حالات محتاجة مساعدة في العلاج، نقل دم أو استكمال عمليات بعد كده التواصل على رقم ١٦٨٦٣.. حفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه".

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وكان حريق حريق هائل نشب داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.

وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.

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