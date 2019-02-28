دراسة تكشف عن معاناة يواجهها الآباء والأمهات مع قدوم مولود جديد

أفادت دراسة حديثة، عن أزمة حقيقية تواجه الآباء والأمهات الجدد، فور وصول مولودهم.
وأوضحت الدراسة، أن الأمهات يحرمن من 22 دقيقة نوم ليلًا، حتى عند دخول الأطفال المدرسة، كما يخسر الآباء 14 دقيقة من النوم، بسبب اضطرابات نوم الأطفال، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".
وحتى في حال انتظام نوم الأطفال، يمكن لقلق الأبوة أن يحرم البالغين من النوم.
ووجد الباحثون في جامعة "Warwick"، أن النساء أكثر عرضة للاستيقاظ ليلًا من الرجال، حيث أنه من بين 4600 من أولياء الأمور، خسرت الأمهات أكثر من ساعة نوم كل ليلة في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، بينما خسر الآباء 13 دقيقة.
وتشير الدراسة إلى أن معظم الأمهات العاملات لديهن المزيد من المسؤوليات الأسرية، ويقضين وقتا أطول في تربية الأطفال مقارنة بالآباء.
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