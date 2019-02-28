الامارات | 47 درجة تؤهّل السبهان في «أمير الشعراء»

شكرا لقرائتكم خبر عن 47 درجة تؤهّل السبهان في «أمير الشعراء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات آخر حلقات المرحلة الأولى من «أمير الشعراء»، الليلة قبل الماضية، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، الإعلان عن تأهل الشاعرين أحمد محمد عسيري، وهبة الفقي، من الحلقة الماضية إلى المرحلة الثانية، وذلك بعد أسبوع من الانتظار، وجمع نسبة تصويت الجمهور.

بينما تنافس خلال الحلقة آخر أربعة شعراء من المرحلة الأولى، وهم: السعودي سلطان السبهان، والسنغالي محمد الأمين جوب، والسودانية دينا الشيخ، والإماراتية منى القحطاني، وألقوا قصائد جاءت كلها على وزن بحر البسيط.

وتقدّم السبهان المتنافسين بحصوله على47 درجة بقرار اللجنة، منتقلاً إلى المرحلة الثانية التي ستبدأ مساء الثلاثاء المقبل، فيما حصل جوب على 46 درجة، ومنى على 44، أما دينا فحازت 41 درجة.

وألقى السبهان قصيدته «مرابطونَ على سُورِ الجَمَال»، ومنها:

لم نعرف الدّار لم نقرأ بها أثرا متيّمون بما قد غادر الشعرا

نسقي بماء المعاني كلّ من وردوا بئر الكلام وعادوا للظّما أُسرا

ومتعبون نجرّ العزم في دمنا يا ربّ إنّا لما أنزلته فُقَرا

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لُذنا إلى الظّلّ منسيّين بهجتنا أن ينبت الظل في أرواحنا شجرا

أهدتْ لنا أمُّ موسى جمْرَ لوعَتِها وَلمْ نَزَل في ظُنونٍ نتْبَع الخَضِرا

وحضر الحلقة نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عيسى سيف المزروعي، ومدير أكاديمية الشعر سلطان العميمي، وعدد من الدبلوماسيين ومحبّي الشعر.

وسيتنافس خمسة شعراء في استهلال المرحلة الثانية من البرنامج، وهم: مبارك السيد أحمد (مصر)، شيخة المطيري (الإمارات)، ابتهال تريتر (السودان)، هاني عبدالجواد (الأردن)، وسعد جرجيس (العراق).

«يا من رحلت عن الديار»

غنّت الفنانة حنان عصام خلال الحلقة «يا من رحلت عن الديار»، وهي قصيدة من كلمات الشاعر خالد حسين رشوان، وألحان الموسيقار السعودي عبدالله علّام، وتوزيع المايسترو أحمد عبدالجواد.

وفي فقرة المجاراة؛ استضاف «أمير الشعراء» الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، العراقي عباس جيجان، والأردنية وردة الكتوت التي شاركت في الموسم السابع من البرنامج.