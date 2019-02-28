الامارات | إنياريتو.. أول مكسيكي يترأس لجنة تحكيم «كان»

شكرا لقرائتكم خبر عن إنياريتو.. أول مكسيكي يترأس لجنة تحكيم «كان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال منظمون لمهرجان كان السينمائي، أمس، إن المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إنياريتو، الذي أخرج أفلاماً منها «بيردمان» و«21 غراماً»، سيرأس لجنة تحكيم الدورة الـ72 للمهرجان التي تقام بين 14 و25 مايو المقبل.

وفاز إنياريتو (55 عاماً) الذي سيصبح أول مكسيكي يترأس لجنة تحكيم المهرجان المرموق، بجائزة أفضل مخرج في «كان» عام 2006 عن فيلم «بابل».

ونال في عامين متتاليين جائزة أوسكار أفضل مخرج في 2014 و2015 عن «بيردمان» و«ذا ريفننت».

وإنياريتو واحد من ثلاثة مخرجين مكسيكيين سطع نجمهم عالمياً في الأعوام الماضية مع ألفونسو كوارون الذي فاز بأوسكار أفضل مخرج أخيراً عن فيلمه «روما»، وجييرمو ديل تورو الذي حصد فيلمه «ذا شيب أوف ووتر» جائزة أوسكار أفضل فيلم في 2018.