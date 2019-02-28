الامارات | أصغر رضيع في العالم.. ينجو وينمو ويغادر المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر رضيع في العالم.. ينجو وينمو ويغادر المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مستشفى جامعة كيو إنه سمح لرضيع كان وزنه عند الولادة 268 غراماً فقط، ويعد أصغر رضيع في العالم يبقى على قيد الحياة رغم حجمه الضئيل، بالذهاب إلى منزله بعدما أمضى شهوراً في المستشفى بطوكيو.

وولد الطفل بعملية ولادة قيصرية في أغسطس الماضي بعدما فشل في اكتساب وزن خلال فترة الحمل، وخشي الأطباء أن تكون حياته في خطر.

وقال الطبيب تاكيشي أريميتسو، من قسم طب الأطفال بكلية الطب في الجامعة، إن الرضيع ظل في قسم العناية المركزة حتى أصبح وزنه 3.2 كليوغرامات، وسمح المستشفى بخروجه في 20 فبراير الجاري.

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وقالت والدة الطفل «أشعر بالامتنان لأنه نما بهذا الشكل، لأنني بصراحة لم أكن متأكدة من نجاته».

ويفيد سجل أصغر الأطفال الرضع حجماً الذي تديره جامعة أيوا بأن الوزن القياسي السابق كان لطفل ولد في ألمانيا في عام 2009 ووزنه 274 غراماً.

كما يفيد السجل بأن أصغر طفلة ولدت ووزنها 252 غراماً في ألمانيا عام 2015.