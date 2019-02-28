الامارات | محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة عبدالله محمد المسعود

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة عبدالله محمد المسعود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم عبدالله محمد المسعود المحيربي.

وأعرب سموّه، خلال زيارته لمجلس العزاء بالبطين في أبوظبي، صباح أمس، عن خالص عزائه ومواساته لأنجال وذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.