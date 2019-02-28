الامارات | حاكم رأس الخيمة يقدّم واجب العزاء في وفاة عبدالله المسعود

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يقدّم واجب العزاء في وفاة عبدالله المسعود والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله محمد المسعود المحيربي.
وأعرب صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه
ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما قدّم واجب العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول.
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