الامارات | حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عبدالله محمد المسعود

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عبدالله محمد المسعود والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم عبدالله محمد المسعود المحيربي.
وأعرب سموّه، خلال زيارته، أمس، مجلس البطين للعزاء في أبوظبي، عن صادق عزائه و مواساته لأبناء وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.
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