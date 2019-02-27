للرياضيين.. 10 عناصر غذائية لبناء وتشكيل العضلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق

إذا كنت ترغب في بناء وتشكيل عضلات جسمك، فيجب أن تهتم بالنظام الغذائي إلى جانب التمرين، فاهتمامك بتمرينات القوى ورفع الأثقال وحدها لن تؤدي سوى لإجهاد عضلاتك، لذا يجب أن تهتم بالأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن التي تساعد على نمو العضلات حتى تصل لهدفك بسهولة.

في هذا التقرير سنذكر لك أهم هذه العناصر الغذائية التي تبني العضلات، وهي في نفس الوقت قليلة السعرات الحرارية ولا تعمل على اكتساب المزيد من الدهون، كما يذكر موقع "Health Line".

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