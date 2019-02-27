محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:
تعتبر تقنية علاج البشرة بالديرما بن، الحل النهائي لمشاكل البشرة، والتخلص من حفر الوجه والندبات، والحصول على بشرة نضرة وصحية، في وقت قياسي.
ويشبه جهاز "ديرما بن" القلم الصغير ويحتوي على مجموعة من الإبر الدقيقة التي تساعد على تجديد حيوية البشرة من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين، وتنشيط الدورة الدموية داخل أنسجة البشرة، كما يساعد على شد الجلد المترهل، وإصلاح الخلايا التالفة نتيجة الاستخدام الخاطئ لمستحضرات التجميل، والتعرض للأتربة وأشعة الشمس.
ويحتوي ديرمابن على 12 إبرة دقيقة تعمل على ثقب الطبقة العليا من الجلد بمجرد تمرير الجهاز عليها، ويسبب ذلك بعض الخدوش البسيطة، ولكنها تلتئم بعد الجلسة بيومين.
يستخدم الديرما بن لعلاج التجاعيد، وتجديد خلايا البشرة، إزالة التصبغات والبقع الداكنة، وتصغير المسام الواسعة، ويعالج الخطوط البيضاء في أماكن مختلفة من الجسم كالبطن، منطقة الصدر أو الأرداف.
يحذر استخدام "الديرما بن" في حالة وجود حب الشباب، أو التهابات في البشرة، ويجب تجنب استخدام الليزر وكريمات تفتيح وتقشير البشرة قبل الجلسة بشهر، لعدم حدوث جفاف وحساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الديرما بن" أحدث تقنية لعلاج مشاكل البشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.