كاتي بيري تكشف عن طلب أورلاندو بلوم الزواج منها في طائرة هليكوبتر

كشفت المغنية العالمية كاتي بيري عن تفاصيل خطبتهما من الممثل أورلاندو بلوم, خلال استضافتها في برنامج "جيمي كيميل لايف -Jimmy Kimmel Live" في لوس أنجلوس، يوم الإثنين,مؤكدة أن خطيبها قدم لها خاتم مذهل بقيمة 5 ملايين دولار لهذا الحدث الرومانسي

قالت كاتي بيري صاحبة الـ 34 عامًا إنها تمت خطبتها على النجم العالمي أورلاندو بلوم البالغ من العمر 42 عامًا بعد أن طلب الزواج منها خلال رحلة بطائرة هليكوبتر.

وتابعت المغنية التي كانت متزوجة من راسل براند "كان عيد الحب,ذهبنا لتناول العشاء وكان من المفترض أننا سنذهب لرؤية بعض العروض الفنية بعد العشاء لكنني فوجئت بوصولنا لطائرة هليكوبتر، وطلب الزواج".

واعترفت أنه في حين أن الأمر لم يكن مفاجأة ، إلا أنها لم يكن لديها أي فكرة عما كان يخطط له أورلاندو هذا اليوم.

وأضافت "طلب مني الزواج في طائرة الهليكوبتر، وبعد أن هبطت الطائرة في لوس أنجلوس ، كانت عائلتي بأكملها هناك وجميع أصدقائي.. لقد قام بذلك بشكل جيد".

وظهرت بيري في برنامج "جيمي كيمبل لايف" بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستانًا ذهبيًا لامعًا وأبرزت خاتم خطوبتها الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين دولار أثناء وصولها استوديو جيمي يوم الإثنين.

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ويضم هذا الخاتم المذهل مجموعة كبيرة من الماسات الوردية ، ضمن تاج من الماس الأبيض الأصغر.

و قررت كاتي وأورلاندو منذ ذلك الحين إطلاق حفلة خطوبة أكبر للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحضور ذلك اليوم.

عتبر زواج بيري المنتظر هو الثاني لها حيث تزوجت من الممثل الكوميدي الإنجليزي راسل براند في العام 2010 ، قبل الطلاق منه في العام 2012.

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