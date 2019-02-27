من العصرية للكلاسيكية.. نجوى كرم بـ3 إطلالات على مسرح "ديو المشاهير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

انتقت النجمة نجوى كرم إطلالاتها التي أعطها عمرًا أصغر وجاذبية، أثناء مشاركتها في برنامج "ديو المشاهير" الذي يُذاع على "MTV Lebanon "، حيث تألقت بـ 3 إطلالات متنوعة وأنيقة حسبما وصفها متابعيها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" .

1- الإطلالة الأولى:

تألّقت نجوى بفستان shoulder بأكمام طويلة، موديل الميرميد، تميز بتدرجيات اللون البنفسج وبخامة اللامعة المنسدلة بنعومة، حمل توقيع مصمم الأزياء سيدريك حدّاد، وأضافت القليل من مستحضرات التجميل من لمسات خبيرة التجميل wassglam، وأضفت لإطلالتها الجاذبية عن طريق المجوهرات التي حملت توقيع gerardtufenkjian.

2- الإطلالة الثانية:

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وارتدت فستانا مميزا من تصميم ALEX PERRY، تميز باللون الأخضر النيون وخامة البليسيه، وتصميمه غير المُعتاد حيث اتخذت أكمامه المنسدلة شكل بالأكمام أجنحة العصفور، وجاء مكشوف الظهر، ونسقت معه حذاء باللون الأبيض.

واعتمدت على تصفيفة شعر من أنامل المصفف Michel Layoun، ومكياج من خبيرة التجميل Wassim Mogabgab، وزينت إطلالاتها بالمجوهرات التي حملت توقيع gerard.

3-الإطلالة الثالثة:

وظهرت في الإطلالة الأخيرة بفستان أنيق، أحمر اللون، طويل، تميز بذيل وبالأقمشة المتداخلة والكشكشة، فبدت فيه غاية في الأنوثة والأناقة، حمل توقيع ezracouture، ونسقتها مع الإطلالات الكلاسيكية.