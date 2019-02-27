بدأت دينا غراب رئيس المنطقة الأنرولية، تفقد مشروعات نادي أنرويل برئاسة نهاد بدوي، للاطمئنان على تقديم جميع المجالات الخدمية مثل رعاية الأيتام وتعليمهم في مدارس أجنبية. كما اطمأنت "دينا" على تركيب أطراف صناعية للمسنين، بالإضافة إلى التبرع لمستشفى السرطان، وتدشين غرفة مجهزة باسم النادي، تتابع أنشطته الثقافية ورحلات تنشيط السياحة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المنطقة الأنرولية تتابع خدمات دعم المسنين والأيتام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.